Einmal mehr kam es in der Linzer Altstadt zu einer Auseinandersetzung die blutig endete. So wurde am Samstag um 3.40 Uhr früh ein 33-jähriger Afghanevon einem 19-jährigen Landsmann attackiert und mit einem Messerstich am Rücken verletzt, dessen iranischer Komplize schlug das Opfer obendrein noch mit einem Gürtel. Danach suchten die beiden Gewalttäter das Weite.