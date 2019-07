„Ich will wissen, wo die Burgenländer der Schuh drückt, welche Wünsche, Probleme und Anliegen sie haben und was sie vom Land Burgenland brauchen und wollen. Ich will einen ganz offenen Dialog mit der Bevölkerung starten. Das geht am besten, wenn ich zu ihnen, direkt in ihre jeweilige Region, komme“, ist Landeshauptmann Hans Peter Doskozil überzeugt. Unter dem Titel „Doskozil fragt nach“ startet der SP-Chef eine Tour durch das ganze Land.