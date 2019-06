Lufttemperatur bis 36 Grad, Wassertemperatur 28 Grad – das sind die zu erwartenden Werte für morgen, Sonntag am Pichlinger See in Linz oder auch Holzöstersee in Franking. Beim nächsten Höhepunkt der Hitzewelle bringt da der Sprung ins Nass kaum Erfrischung. Echte Abkühlung gibt’s nur noch in den Berggewässern wie dem Almsee oder an den Badestellen an den Flüssen.