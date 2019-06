Die beiden Routiniers Manuel Fettner und Rekordsieger Gregor Schlierenzauer trainieren derzeit in Absprache mit Cheftrainer Andreas Felder individuell - Fettner am Stützpunkt Innsbruck, Schlierenzauer ebenfalls in Innsbruck mit Berater Werner Schuster. Schlierenzauer hat bereits angekündigt, an den Grands Prix in diesem Sommer sehr aktiv teilnehmen zu wollen und wird demnächst bei Trainingskursen zur Mannschaft stoßen. Der erste Grand Prix findet bereits in drei Wochen am 20./21. Juli in Wisla (POL) statt.