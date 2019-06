Ein 16 Jahre altes Mädchen ist am Donnerstagabend tot in einer Wohnung im steirischen Deutschlandsberg aufgefunden worden. Ein 42-Jähriger war zuvor in eine Polizeiinspektion gekommen und hatte angegeben, dass eine Frau tot in seiner Wohnung liege. Er wurde festgenommen, verweigert derzeit weitere Aussagen. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Das Opfer, das Würgemale am Hals aufwies, soll viel Zeit mit dem Mann verbracht haben.