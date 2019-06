Nun ist es traurige Gewissheit: Die verheerende Gasexplosion am Mittwoch in Wien-Wieden hat wie befürchtet zwei Todesopfer gefordert. Nachdem Donnerstagfrüh die Leiche einer zweifachen Mutter (29) gefunden wurde, wurde in den Abendstunden ein weiterer Toter in dem zerstörten Haus entdeckt. Ob es sich bei ihm um den vermissten 22-jährigen Koch handelt, konnte die Feuerwehr noch nicht bestätigen.