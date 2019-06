Ungerechtigkeit in der EU

Doch nach Racketes Überzeugung tun die Menschen nicht nur ihrem Planeten viel an, sie fügen sich auch „gegenseitig Schaden zu“. So schaue die europäische Bevölkerung zu, wie die europäischen Regierungen am Mittelmeer eine Bastion gegen Flüchtlinge errichteten. Für die Unzufriedenheit in Italien über den Umgang mit der Flüchtlingsproblematik hat Rackete Verständnis. Es gebe in der EU „eine Ungerechtigkeit“, weil es Italien überlassen worden sei, mit den Flüchtlingen zurechtzukommen. Eine „viel größere Ungerechtigkeit“ bestehe aber zwischen der Nord- und der Südhalbkugel der Erde.