Im Zehnkampf Sternstunde in Götzis

Und jetzt also läuft auch Eliud Kipchoge in Wien! Allein sein Start ist schon eine Sensation. Durchbricht er die Schallmauer im Marathon, ist dies eine der größten Sternstunden im Sport auf Österreichs Boden. In der Leichtathletik nur vergleichbar mit der Zehnkampf-Sensation von Götzis, als Roman Sebrle als erster Athlet der Welt am 26./27. Mail 2011 in Vorarlberg mit 9026 Punkten die 9000-Punkte-Barriere übertraf. Jetzt soll in Österreich auch die Traummarke im Marathon fallen!