Nach Informationen von NDR, WDR und „Süddeutscher Zeitung“ kam es in der Nacht auf Donnerstag zu mehreren Durchsuchungen, nachdem E. am Dienstag den Mord an dem CDU-Politiker gestanden hatte. Ein Sprecher der ermittelnden Sonderkommission sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Wir bestätigen, dass es an verschiedenen Orten polizeiliche Maßnahmen gegeben hat.“