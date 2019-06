Zwei Zeugen sind einem Mann zur Hilfe geeilt, der am Dienstagabend an einer Straßenbahnhaltestelle im Wiener Bezirk Margareten mit einem mutmaßlichen Dieb in eine Rangelei geriet. Es entwickelte sich eine Prügelei zwischen drei Beteiligten. Die Polizei rückte mit drei Streifenwagen an, um die Keilerei zu schlichten. Der mutmaßliche Dieb - ein amtsbekannter 34-Jähriger - konnte festgenommen werden.