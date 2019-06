Wochenlang wurde Manchester-City-Kicker Leroy Sane mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Dass das DFB-„Juwel“ in der kommenden Saison das Trikot des deutschen Rekordmeisters tragen wird, gilt aber immer mehr als unwahrscheinlich. Der Deal gestalte sich äußerst schwierig, ein Transfer war zuletzt ins Stocken geraten. Bayerns Plan B: Barcelonas Ousmane Dembele soll ein Thema in München sein!