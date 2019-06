Mobilfunkanbieter von Hackern ausspioniert

Die Gruppe soll in den vergangenen Jahren mit ausgeklügelten Phishing-Attacken die Netzwerke von mindestens zehn Anbietern in Europa, Asien, Afrika und Nahost infiltriert haben, wie aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht des Unternehmens hervorgeht. Welche Betreiber der Attacke zum Opfer gefallen sein sollen, verriet Cybereason bislang nicht.