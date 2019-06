Hat gar Barca Auge auf Salzburg-Jungstar geworfen?

Manager sieht ihn in Salzburg

Szoboszlai sieht seine Zukunft in Salzburg. Wie sein Manager Matyas Esterhazy der Tageszeitung „Nemzeti Sport“ mitteilte: „Die Nachricht, dass viele Klubs, darunter auch Topklubs, an meinem Klienten interessiert sind, kann ich bestätigen. Aber unser Ziel hat sich nicht geändert, Dominik stellt sich seine Zukunft in Salzburg vor. Er möchte wieder die Meisterschaft mit der Mannschaft gewinnen, der Beste in der Champions-League-Gruppe sein und der ungarischen Nationalmannschaft helfen.“