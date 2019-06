Gleich drei Veröffentlichungen stehen dann am 26. Juli an: Neben dem rundenbasierten Taktik-Rollenspiel „Fire Emblem: Three Houses“ für die Switch und dem Prügelspiel „Kill la Kill: If“, das für PC, PS4 und Switch erscheint, veröffentlicht Publisher Bethesda mit „Wolfenstein: Youngblood“ den neuesten Ableger seiner populären Shooter-Serie für PC, PS4, Xbox One und Switch. Der Titel verfrachtet Spieler zurück ins Paris der 1980er-Jahre, wo sie in der Rolle einer von B.J. Blazkowiczs Zwillingstöchtern - Jess oder Soph - den Kampf gegen das Nazi-Regime aufnehmen. Dabei kämpfen sie zusammen mit einem Freund oder einer KI-Gefährtin.