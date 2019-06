37-Jähriger ging im Badeanzug auf Diebestour

Um seinen Plan durchzuziehen, hatte der 37-jährige Rumäne sich vier Tage zuvor extra einen türkis-pinken Damen-Badeanzug in Wien gekauft. Montagnachmittag zog unter seinem normalen Gewand den Badeanzug an, im Glauben, so könne er die begehrte Ware - Parfum im Wert von 800 Euro - besser verstecken.