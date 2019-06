Polizei sucht nach flüchtigen Senatoren in Oregon

Die Senatoren beklagen, dass durch das geplante Gesetz, welches unter anderem eine massive verpflichtende Reduktion der Treibhausgasemissionen und die Einführung eines Emissionsrechtehandels vorsieht, die Treibstoffkosten drastisch steigen würden. Dies würde in dem Bundesstaat insbesondere die ländliche Bevölkerung sowie Arbeiter in der Land- und Holzwirtschaft treffen, so die Republikaner laut dem britischen Sender BBC. Die elf Republikaner sollen die Sitzung daher geschlossen verlassen und eine Abstimmung so unmöglich gemacht haben. „Es ist das einzige Mittel, das wir haben, um Druck auszuüben“, sagte Herman Baertschinger, einer der flüchtigen Politiker.