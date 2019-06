Stalkende Salzburgerin küsste schlafenden Münchner

Der Gedanke war vielleicht romantisch, die Ausführung allerdings alles andere als märchenhaft: Eine Salzburgerin ist in der Nacht auf Samstag in München in das Schlafzimmer eines Mannes, dem sie bereits Monate lang nachstellte, eingedrungen und küsste ihn dort. Der 43-Jährige verständigte die Polizei. Die 33-Jährige wurde wegen sexueller Nötigung und Nachstellung festgenommen.