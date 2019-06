333 Jahre: Schule feiert mit riesigem Flashmob

Mächtig rund ging es am Montagvortmittag für fünf Minuten am Grazer Hauptplatz. Die Grazer Ursulinenschule feierte Geburtstag, 333 Jahre ist es her, dass sich die ersten Klosterfrauen in Graz ansiedelten. Daher gab es eine besondere Darbietung zu bestaunen: 1100 Kinder aus allen Bereichen (Kindergarten, Volksschule, NMS, Gymnasium) der Grazer Traditionsschule lieferten einen riesigen Flashmob ab, die Musik kam von US-Superstar Justin Timberlake, mit dessen Superhit „Can´t stop the feeling“ Kinder und Lehrer den Hauptplatz zum Beben brachten. Die Belohnung folgte umgehend: In der Schule bekamen die eifrigen Tänzer nach ihrem Auftritt Pizza und Eis serviert. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie.