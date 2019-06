Demo-Veranstalter muss für Schäden aufkommen

Veranstalter hätte „Teilnehmer durchsuchen“ müssen

Im Urteil, das in einem Bericht auf der Onlineplattform linza.at zitiert wird, heißt es, dass die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen auf der Veranstaltung nicht getroffen worden seien, obwohl Ausschreitungen vorhersehbar gewesen wären: „Die Beklagten wären daher bereits zu Beginn der Versammlung am Bahnhofsplatz angehalten gewesen, die Personen der Demonstrantengruppe auf solche Gegenstände zu durchsuchen, sie zur Beseitigung ihrer Vermummung aufzufordern und widrigenfalls an der Teilnahme der Demonstration zu hindern.“