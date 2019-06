Bursche (16) bei Wanderung spurlos verschwunden

„Seit Samstag 18 Uhr ist der Bursche aus Lienz nach einer Wanderung abgängig. Mögliche Ziele seiner Tour könnten im Bereich des Steiges vom Radarkasten Pustertalerstrasse in Richtung Gribelehof beziehungsweise im Bereich des Falkensteinersteges in Richtung Amlacher Wald liegen. In diesen Bereichen hat der Bursche, der Autist ist, mehrere Bäume als seine bevorzugten Aufenthaltsorte auserwählt“, heißt es seitens der Polizei Lienz.