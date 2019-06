Unwetter stoppt Debüt von Sturm-Trainer El Maestro

Spannende Woche

Nicht ganz so emotional verfolgte Günter Kreissl den ersten Auftritt von „Sturm neu“. Der Grazer Sportchef, der sich mit Casino-Graz-Direktor Andreas Sauseng gemeinsam über eine gelungene Kooperation und Veranstaltung freute, blickte eher schon voraus, in Richtung kommender Woche. „Da kann sich viel tun, was Zu- und auch Abgänge betrifft.“ Gestern konnte man nämlich noch nicht erahnen, in welcher Art und Weise Sturm in die neue Saison gehen wird. Fabian Koch probierte Coach El Maestro vor der Abwehr, mit Ostermann, Amoah, Komposch und Urdl waren vier Youngster in der Startelf. Positiv: Stürmer Philipp Hosiner schnürte einen Doppelpack, durfte sich über ein kleines persönliches Erfolgserlebnis freuen, das dem früheren Goalgetter bei Sturm bisher ja nur selten vergönnt war.