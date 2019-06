The Sellout rocken mit Seiler & Speer die Insel

„Es ist eine Riesenehre mit Österreichs Helden des Musikbusiness wie Wolfgang Ambros, Christina Stürmer oder Seiler & Speer das Donauinselfest zu rocken“, betonen The Sellout, die heute ab 16.00 auf der Festbühne mit Hits wie „Free“ und „Sailor“ Gas geben. Nach ihrem Auftritt bei Europas größtem Rockfestival geht’s für die Salzburger gleich prominent weiter. Beim Sziget Festival in Budapest (10. August) treten sie nämlich mit den Foo Fighters und Ed Sheeran auf. Außerdem sind sie am 17. August beim Wiener Hafen Open Air Vorband von Söhne Mannheims.