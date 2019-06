Profi-Hacker griffen Datennetz der Energie AG an

„Versorgungssicherheit ist das höchste Gut“

Der stundenlange Stromausfall in großen Teilen von Argentinien und Uruguay hat viele alarmiert. „Das war ein echter Black-Out“, sagt Steinecker. Die heimischen Energieversorger versuchen sich, so gut als möglich für etwaige Gefahren zu rüsten. „Versorgungssicherheit ist das höchste Gut“, so der Energie-AG-Chef, dessen Unternehmen vom Netzführungszentrum in Linz 30.000 Kilometer Stromleitungen überwacht.