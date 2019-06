Hundekampf mit Dackel endet für Pudel tödlich

Ein frei laufender weißer Pudel ist am Donnerstag in Wien-Favoriten von einem angeleinten Dackel zu Tode gebissen worden, den er zuvor attackiert hatte. Während des Kampfes wollte das Frauchen des Angreifers die beiden Tiere trennen und wurde dabei vom Dackel selbst gebissen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.