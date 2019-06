Dreister Trickbetrüger zockte Innsbruckerin ab

Opfer von einem Trickbetrüger wurde in den vergangenen Tagen eine 54-jährige Innsbruckerin. Einem Unbekannten war es gelungen, der Frau per Telefon persönliche sowie Konto- und Kreditkartendaten herauszulocken. In der Folge wurde die Tirolerin um mehrere Tausend Euro „erleichtert“.