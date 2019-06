Arbeit, Pflege, Werte: So will Kurz gewinnen

Noch Hundert Tage bis zur Nationalratswahl, die wohl erst danach, also wenn es um die Bildung einer Koalition geht, so richtig spannend wird. In den Umfragen liegt die ÖVP weiterhin deutlich voran, mit den Themen Arbeit, Pflege und österreichische Werte will Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz noch weiter zulegen.