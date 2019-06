Tour-de-France-Sieger Thomas gibt Entwarnung

Dass er seine Tour-Generalprobe in der Schweiz nicht fortsetzen kann, habe zur Folge, dass er in der nächsten Woche „einige große Trainingsfahrten“ machen müsse. Thomas gilt nach dem Ausfall von Teamkollege Chris Froome, der vergangene Woche beim Criterium du Dauphine schwer gestürzt war, als Top-Favorit bei der am 6. Juli in Brüssel beginnenden Tour.