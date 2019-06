Jetzt müssen alle (!) Hundehalter Kurs absolvieren

Was in der Steiermark und Oberösterreich längst gilt, wird jetzt auch in Wien umgesetzt: Ab 1. Juli müssen Herrl und Frauerl bei Anmeldung eines Vierbeiners einen Sachkundenachweis vorgelegen. Der vierstündige Kurs ist für alle neuen Hundebesitzer Pflicht und kostet 40 Euro. Strafen sind keine vorgesehen.