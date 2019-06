U21-Schwur: „Wir werden jetzt für Hannes spielen“

Kurz nach 22 Uhr stand in der Triester Klinik Cattinara fest: Hannes Wolf hat sich im rechten Fuß den Knöchel gebrochen. Seine bisher schwerste Verletzung. Schon als der Flügel nach hartem Foul von Jovanovic in der 77. Minute vom Feld getragen werden musste, war der Schock im ÖFB-Lager groß. Just Juwel Wolf traf’s, der bei der EM-Premiere den historischen ersten Treffer erzielt hatte. „Diese Verletzung tut mir irrsinnig leid“, fand etwa Kapitän Philipp Lienhart, „der Hannes ist einer unserer absoluten Topspieler.“