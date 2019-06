Wie leicht lassen sich E-Mails fälschen?

„Das gibt es wöchentlich in Österreich“

Solche Vorfälle seien keine Seltenheit. „Das gibt es wöchentlich in Österreich“, weiß Eiszner. Ein klassisches Beispiel aus der Vergangenheit sei etwa der oberösterreichische Luftfahrtzulieferer FACC gewesen, bei dem sich jemand in der Buchhaltung per gefälschtem Mail als Chef ausgab und die Mitarbeiter 50 Millionen Euro auf verschiedenste Konten zu überweisen.