42-jähriges Stichopfer nach Operation stabil

Dunkles Fahrzeug mit zwei Männern

Da die Polizei Hinweise auf zwei Männer hatte, die angeblich in einem dunklen Fahrzeug unterwegs waren, wurde eine Alarmfahndung eingeleitet, an der neben Suchhunden auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war. Am Nachmittag wurde die Alarmfahndung ergebnislos abgebrochen.Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Was genau am Bauernhof passiert ist, war vorerst nicht eruierbar.