Liste JETZT will mit Online-Magazin aufdecken

Die Liste JETZT hat am Sonntag die Internetseite ZackZack.at gestartet. „Alles aufdecken, nichts verstecken und bei den Richtigen anecken“, so beschreibt Listengründer und Herausgeber Peter Pilz das Ziel des neuen Online-Mediums. Das Projekt solle ein Gegenpol zu den Websites der FPÖ und zum „türkisen Meinungskartell“ sein, so die Intention.