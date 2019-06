Auf Auto uriniert, dann Besitzer brutal geschlagen

Ein bislang unbekannter Täter fuhr mit seinem Pkw am 14. Juni gegen 23.20 Uhr zu einer Tankstelle in Mondsee und urinierte am Parkplatz gegen den Pkw des 35-jährigen Tankstellenpächters aus dem Bezirk Braunau am Inn. Dieser sah diese Aktion zufällig und stellte den Mann zur Rede. Der Unbekannte versetzte dem 35-Jährigen daraufhin mehrere Faustschläge. Dadurch erlitt der Mann Prellungen am Kopf und Blutergüsse am linken Oberarm.