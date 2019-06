315 Beanstandungen bei Radfahrern in Innsbruck

„Don’t drink and drive“

Ratsam wäre das auch für die beiden Stubaier gewesen, die am Freitag alkoholisiert auf ihre Mountainbikes stiegen.Von Mieders kommend in Richtung Fulpmes unterwegs, stürzte einer der beiden aufgrund eines Fahrfehlers. Der 37-Jährige zog sich Schürfverletzungen und Rötungen zu. „Im Zuge der weiteren Erhebungen stellte sich heraus, dass beide Radfahrer erheblich alkoholisiert waren“, so die Beamten - Anzeigen folgten. Die Polizei richtet einen Appell an alle Fahrradfahrer, sich an die Vorschriften im Straßenverkehr zu halten und Rücksicht auf den übrigen Verkehr zu nehmen.