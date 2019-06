Mafia-Mordplan sollte Streit um 11 Mio. € „lösen“

Die Abfüller des Mineralwassers im Südburgenland haben mit dem Krimi nichts zu tun, es geht um die komplexen Besitzverhältnisse der Firma. Güssinger steht im Eigentum einer Beteiligungsgesellschaft, von der 90 Prozent dem russischstämmigen Geschäftsmann Andrei K., inzwischen Österreicher, gehören. Er wird von den Behörden einer russischen Mafia-Organisation namens „Diebe im Gesetz“ zugerechnet. Was er bestreitet. Seine Anwältin Elisabeth Rech: „Er wurde nur hineingezogen und hat damit nichts zu tun.“ Was der Juristin wichtig ist zu betonen, zumal die kriminelle Vereinigung zwei Morde in Frankreich und einen in der Türkei begangen haben soll.