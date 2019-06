Dreister Räuber gefasst, aber Opfer verschwunden!

Ein ungewöhnlicher Kriminalfall beschäftigt derzeit die Polizei in Niederösterreich: Am Donnerstagabend entriss ein 46-Jähriger einer Rollstuhlfahrerin in Wiener Neustadt die Handtasche. Der Dieb konnte unmittelbar danach gefasst werden. Vom Opfer fehlt allerdings jede Spur.