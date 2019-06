„Motorsägen-Mann“ nach Maturaparty ausgeforscht

Ausgeforscht wurde jener Mann, der in der Vorwoche mehrere Maturanten bei einer Party mit einer Motorsäge erschreckt hatte (wir haben berichtet). Es handelt sich laut Polizei um einen 57-jährigen Mann aus dem Bezirk Villach-Land. Er gab an, durch die Jugendgruppe in seiner Nachtruhe gestört worden zu sein. Er ist zur Schadensgutmachung bereit.