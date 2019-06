Netflix bringt „Stranger Things“-Game an den Start

Außerdem will Netflix noch in diesem Jahr ein an die Serie „The Dark Crystal: Age of Resistance“ angelehntes Strategiespiel präsentieren. Und nachdem bei „Fortnite“ zuletzt bereits ein sogenanntes „Easter Egg“ - also eine versteckte Anspielung - entdeckt worden war, bestätigte Netflix-Manager Chris Lee bei der E3, dass in dem Multiplayerspiel künftig „Stranger Things“ auftauchen sollen. Weitere Details nannte er allerdings nicht.