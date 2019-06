Strache orakelt: „Hinfallen, wieder aufstehen“

Nimmt Heinz-Christian Strache sein EU-Mandat an und treibt damit die FPÖ, der er lange Zeit vorstand, tiefer in die Krise? Oder hat sein designierter Nachfolger an der Parteispitze, Norbert Hofer, recht mit seinem am Mittwoch geäußerten Gefühl, Strache werde zum Wohle der Partei verzichten? Am Donnerstagnachmittag treffen sich die beiden freiheitlichen Granden zu einer Aussprache, davor ließ Strache mit einem kryptischen Posting auf Facebook aufhorchen: „Man kann hinfallen und man kann Fehler machen, jedoch entscheidend ist, wieder aufzustehen“, schrieb er am Vormittag. Ob er damit auf die Annahme seines EU-Mandats - oder einen Verzicht darauf - anspielte, dürften die nächsten Stunden zeigen.