Erster Staatsgast nach Ibiza-Krise bei Kanzlerin

Als erster Staatsgast nach der Ibiza-Krise ist am Donnerstag der slowenische Präsident Borut Pahor von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Wien empfangen worden. Neokanzlerin Brigitte Bierlein und ihren Ministern wünschte der Staatschef Sloweniens alles Gute für ihre Tätigkeit und sprach von „historischen Umständen“, in denen es Übergangsregierungen braucht. Pahor weiß wovon er spricht, er war selbst als Regierungschef durch ein Misstrauensvotum gestürzt worden. Nach ihrem Treffen mit Pahor betonte auch Kanzlerin Bierlein, die Beziehungen zwischen Österreich und Slowenien intensivieren zu wollen.