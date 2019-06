Radfahrer in reißende Ötztaler Ache gestürzt

Dramatische Szenen haben sich am Mittwoch am späteren Nachmittag in Sautens (Tirol) abgespielt. Ein bisher unbekannter Mann war mit seinem E-Bike unterwegs. Plötzlich stürzte er in die Ötztaler Ache, die wegen der Schneeschmelze enorm angestiegen ist. Eine sofort eingeleitet Suchaktion nach dem Mann blieb bislang erfolglos.