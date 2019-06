Viele Traktorfahrer sind noch „Gurtenmuffel“

Prävention

Die SVB setzt auf Aufklärung und Prävention. Dazu gehören vergünstigte Traktorfahrsicherheitskurse ebenso wie sicherheitstechnische Beratungen am Bauernhof. SVB-Regionalleiter Johannes Gföllner: Die Auswirkungen sieht man in der Reduktion der Unfälle in Österreich um über 80 Prozente seit den 80er-Jahren.