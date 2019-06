Neue Umfrage zeigt: So daten Europas Singles

Mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und damit ähnlich wie schwedische Singles gehen auch wir Österreicher die Partnersuche an. Beim ersten Treffen kommt es uns allerdings besonders auf Humor an. Wer noch dazu sinnvolle Fragen stellt und Interesse am Leben des Gegenübers zeigt, hat bei österreichischen Singles besonders gute Karten. Spannend: Im Unterschied zu Nationen wie Spanien oder Italien ist es in Österreich nicht selten, dass die Rechnung am Ende des Dates geteilt wird. Auf diese Weise soll eine gewisse Unabhängigkeit beider Seiten garantiert werden.