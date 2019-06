Arbeiter dürfen im Lager nicht mal Kaugummi kauen

Die Arbeitsbedingungen beim Online-Versandhändler Amazon stehen in den USA und Großbritannien seit Jahren in der Kritik. Jetzt hat auch in Österreich erstmals ein Beschäftigter ausgepackt. Seine Vorwürfe reichen von Überwachung über Disziplinierungsmaßnahmen bis hin zu erniedrigenden Vorschriften, denen die Beschäftigten ausgesetzt seien. Seit Oktober 2018 hat der Onlineriese auch in Österreich ein Verteilzentrum. Er relativiert die Vorwürfe.