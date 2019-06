Elfriede Ott im Alter von 94 Jahren gestorben

Von der Uhrmacherin zum Theaterstar

Dabei schien ihr Weg nicht vorgezeichnet. Die gelernte Uhrmacherin Elfriede Ott kam am 11. Juni 1925 als Tochter eines Goldschmiedes in Wien zur Welt. Ihre Liebe zum Theater überwog trotz elterlicher Bedenken, und 1944 debütierte sie am Burgtheater in Gerhart Hauptmanns „Die goldene Harfe“. Ott spielte auch in Goethes „Stella“, in Grillparzers „Sappho“ oder in Shakespeares „Sommernachtstraum“. Ihre Partner waren Kapazunder wie Raoul Aslan, Oskar Werner und Curd Jürgens.