Heino lässt es in Linz „langsam ausklingen“

Heino ist seit einigen Monaten 80 Jahre. Grund genug, um „Das letzte Album“ herauszugeben und ein „letztes“ Konzert zu geben - am 26. Oktober in der Heimatstadt seiner Hannelore, in der Arena Linz. Dort wird er unter „Krone“-Patronanz noch einmal alle Hits zum Besten geben, vom Volkslied bis zum Rocksong!