Heiße Saison in Wald und Flur beginnt

Bereits am Vormittag des Pfingstmontags mussten die Feuerwehrleute aus Neunkirchen und Peisching in den nahen Föhrenwald ausrücken - die „Krone“ berichtete. Doch die Ruhe nach dem Einsatz währte nur kurz. Bereits am Abend gingen erneut mehrere Meldungen über Feuer im Föhrenwald ein. „Diesmal brannte es an der Laufstrecke im Bereich der sogenannten Trift“, berichten die Löschkräfte. Deren Arbeit wurde durch heftigen Wind erschwert: „Die Flammen wurden immer wieder angefacht und loderten bis zu zwei Meter hoch.“ In Ebenfurth im Bezirk Wiener Neustadt war eine Strohtriste in Brand geraten. 150 Ballen gingen in Rauch auf. Da das Feuer auch auf den nahen Wald übergriff, rückten zur Unterstützung der örtlichen Einsatzkräfte Kameraden aus Haschendorf und Pottendorf an.