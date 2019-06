Im KH Nord fehlen bereits 50 Spezialärzte

Elendslange Wartezeiten in den Ambulanzen: Bis zu 24 Stunden müssen Patienten ausharren, bis sie endlich drankommen, kritisiert die Patientenanwaltschaft. Es mangelt an Personal, besonders an Medizinern. In den Wiener Gemeindespitälern fehlen mindestens 300 Fachärzte, sagt die Ärztekammer.