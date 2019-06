Radfahrer lassen in Mexiko die Hüllen fallen

Immer mehr Leihfahrräder

Radfahren ist in den vergangenen Jahren vor allem im Zentrum von Mexiko-Stadt wieder beliebter geworden. Dort gibt es auch immer mehr Leihfahrräder. Mit zusätzlichen Fahrradwegen versucht die Regierung in Mexiko, die Menschen zur Umstellung aufs Rad zu ermutigen - und der hohen Zahl an tödlichen Unfällen zwischen Autos und Fahrrädern entgegenzuwirken.