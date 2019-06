Voitsberger Bürgermeister geht nach 22 Amtsjahren

Herr Meixner, Sie ziehen sich in politisch bewegten Zeiten zurück. Ist es der richtige Zeitpunkt?

Ja, ich bin froh, dass ich mich keiner Wahl mehr stellen muss. Heute ist in der Politik vieles unter der Gürtellinie, die Gesellschaft ist insgesamt, sagen wir einmal, direkter geworden. In den sozialen Medien wird sofort geschimpft, und über manche Mails, die ich vor allem in der Nacht erhalte, wundere ich mich. Außerdem bin ich nun 65 Jahre, ein gutes Alter, um aufzuhören.